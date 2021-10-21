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Пресс-атташе Лукашенко Эйсмонт: президент отказался надевать маску в больнице из принципа
Общество
Пресс-атташе Лукашенко Эйсмонт: президент отказался надевать маску в больнице из принципа
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 21 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не везде надевает защитную маску, так как считает, что «все должно быть добровольно». Об этом заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Она сделала соответствующее заявление после визита Лукашенко в клиники Минского района. Президент ознакомился с работой врачей, связанной с лечением онкобольных и пациентов с COVID-19. Решение главы государства не надевать маску в медицинских учреждениях вызвало много вопросов.

«Вы видели, в ковидном отделении глава государства немножко приподнял эту маску. В реанимации ее надел. Глава государства в этом плане действует, согласно тому принципу, который он обозначил для всей страны вчера: все должно быть добровольно», — пояснила Эйсмонт.

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич ранее объявил о намерении начать производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» по полному циклу. Наладить работу планируют к концу 2021 года.

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