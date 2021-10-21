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Грязные машины и неуверенных водителей чаще других останавливают инспекторы ДПС
Общество
Грязные машины и неуверенных водителей чаще других останавливают инспекторы ДПС
Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Москва, 21 октября. Внимание инспекторов ДПС чаще всего привлекают автомобили с подозрительным внешним видом. Это может быть грязь на машине или плохо читаемые номера.

Владельцы таких автомобилей имеют повышенный риск быть остановленными для проверки документов и дальнейшего осмотра салона. Аналогичное правило распространяется на машины с очевидными техническими неисправностями, тюнингом и тонировкой, пояснил автоэксперт Егор Васильев в беседе с «Праймом».

Большую роль играет поведение самого автовладельца и его манера вождения. Подозрительной сотруднику ДПС может показаться слишком неуверенная или наоборот агрессивная езда.

«Если автомобиль двигается неуверенно и нервно или слишком агрессивно, пусть даже и в пределах правил дорожного движения, шансов на то, что вас остановят, становится намного больше», — заключил собеседник агентства.

В России ранее стартовало тестирование камер видеофиксации нового типа для мониторинга соблюдения ПДД. С их помощью также будут выявляться случаи неоплаченной парковки.

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ГИБДД авто дпс
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