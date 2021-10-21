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The American Conservative: США не помогут Украине в случае войны с Россией

  /   Обновлено: 21 октября 2021 03:11
Политика
The American Conservative: США не помогут Украине в случае войны с Россией
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Вашингтон, 21 октября. Изменение геополитических обстоятельств лишило Украину прежнего статуса в глазах США. Теперь Киев не получит поддержки от союзника в случае полноценного военного конфликта с Москвой, считает обозреватель The American Conservative Доминик Сэнсон.

Украина так и не смогла стать членом трансатлантического сообщества и реализовать надежды участников Евромайдана. Политика страны вызывает вопросы на Западе, а интерес к отстаиванию ценностей Украины поугас. Президент США Джо Байден, как и лидеры западных стран, не воспринимают чаяния Киева всерьез.

«Вместе со своими европейскими союзниками США должны четко объяснить, что никакой поддержки не будет», — подчеркнул автор материала.

Такие выводы можно сделать даже в свете последнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. США отказались выступать против «Северного потока — 2» и способствовать вступлению Киева в НАТО.

Однако Украина не теряет надежды вернуть былое отношение и обрести новых союзников в лице европейских стран. Недавно Зеленский назвал США главными партнерами в сфере безопасности и обороны и даже поблагодарил американскую сторону за всестороннюю поддержку.

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