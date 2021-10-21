ВДВ России первыми получат новейшие автоматы АК-12

Москва, 21 октября. Воздушно-десантные войска (ВДВ) стали первыми в России вооруженными формированиями, которые полностью перешли на новейшие стрелковые автоматы АК-12.

Последние партии были получены подразделениями ВДВ осенью этого года. Сейчас военнослужащие ознакамливаться с техническими параметрами и возможностями АК-12 на стрельбищах. В ближайшее время разведчики и спецназовцы планируют испробовать автоматы в условиях ночного времени суток, оснастив их тепловизорами и глушителями.

«Для частей ВДВ, выполняющих специальные задания, и разведчиков АК-12 — это усиление. <...> Ждать артиллерийской поддержки им не приходится, поэтому многое решается с помощью "Калашникова" и специального стрелкового оружия — тех же бесшумных винтовок», — рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью газете «Известия».

В то же время МВД России объявило об оснащении сотрудников полиции новыми компактными пистолетами Лебедева (ПЛК). Они заменят морально устаревшие пистолеты Макарова, отметили в правоохранительных органах.