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Глава Следственного комитета России Бастрыкин провел прием жителей Всеволожска
Общество
Глава Следственного комитета России Бастрыкин провел прием жителей Всеволожска
Пресс-служба СК РФ

Всеволжск, 21 октября. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел онлайн-прием жителей Всеволжска по вопросам расследования уголовных дел. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прием прошел при участии первого зампреда СК России Эдуарда Кабурнеева, заместителя председателя ведомства Сергея Горяйнова и глав местных управлений. Основная масса обращений жителей Всеволожска была связана с длительными бюрократическими процедурами и равнодушием следователей к работе.

«К главе СК России обратились заявители по вопросам проведения проверок и расследования уголовных дел, находящихся в производстве следственного отдела Всеволожского района СУ СК России по Ленинградской области», — сообщили в СКР.

Председатель СК подчеркнул, что провел анализ поступивших во всеволожский отдел жалоб. По словам Бастрыкина, именно количество недовольных граждан и побудило провести личный онлайн-прием, а также заслушать пожелания относительно работы отдела ведомства.

Ранее Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело об отравившихся контрафактным алкоголем жителях Екатеринбурга. Председатель регионального следкома будет лично докладывать ему о ходе следствия.

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