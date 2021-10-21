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Елизавета Ясько рассказала об эмоциональном признании в любви от Михаила Саакашвили

  /   Обновлено: 21 октября 2021 02:59
Политика
Елизавета Ясько рассказала об эмоциональном признании в любви от Михаила Саакашвили
Global Look Press  /  Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com

Киев, 21 октября. Отношения нардепа от «Слуги народа» Елизаветы Ясько и экс-главы Грузии Михаила Саакашвили развивались последовательно. По словам женщины, в этот процесс вмешалась судьба.

На момент знакомства с бывшим президентом Ясько состояла в отношениях с другим мужчиной. Однако она категорически отвергла мысль о том, что Саакашвили отбил ее у возлюбленного. Женщина заметила, что тот союз изжил себя полностью, согласие на новые отношения она дала уже будучи свободной. В сложившихся обстоятельствах она не могла отказать — признание в любви было настолько трогательным, что Ясько буквально пропала.

«Это было очень эмоционально. Это было так, что я поняла, что дороги назад нет», — рассказала Ясько в интервью главному редактору издания «Гордон» Алеси Бацман.

Саакашвили находится под арестом с 1 октября. Тогда же он объявил голодовку и назвал себя политическим заключенным. Недавно он дал согласие на госпитализацию, но от своего решения не отказался.

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