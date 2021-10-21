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Кличко и Зеленский впервые за 2021 год провели очную встречу
Политика
Кличко и Зеленский впервые за 2021 год провели очную встречу
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 21 октября. Мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Очный диалог между сторонами состоялся в первый раз за год.

Кличко в начале октября акцентировал внимание, что не имеет прямых контактов с Зеленским. По его словам, он не конфликтовал с президентом страны, но офис главы пытается абстрагироваться от общения. Однако теперь ситуация может поменяться.

«Мы, действительно, встретились. В первый раз за последний год. Говорили долго о проблемах столицы», — уточнил Кличко в разговоре с украинским изданием ZN.UA.

Встреча, по данным некоторых источников, состоялась 19 октября. Площадкой для обсуждения вопросов Киева стал офис президента Украины.

Недавно украинский лидер отмечал, что Кличко всеми способами пытался добиться встречи с Зеленским. Мэр столицы якобы «стучался во все двери» и «чуть ли не жил в офисе».

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