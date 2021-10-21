Регионы России получили более 240 тонн кислорода для лечения больных COVID-19

Москва, 21 октября. Минобороны России передало более 240 тонн сжиженного кислорода региональным больницам по поручению президента страны Владимира Путина, сообщили в ведомстве.

В результате обострения эпидемиологической обстановки, вызванной распространением коронавирусной инфекции, министр обороны Сергей Шойгу поставил задачу. Согласно ей, командующим войсками военных округов необходимо организовать оперативную выдачу кислорода медучреждениям.

«Медицинским учреждениям 14 субъектов РФ уже передано из воинских частей 240,8 тонны сжиженного кислорода», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, как уточнили в Минобороны, в скором времени передача кислорода будет осуществлена еще для семи регионов. Среди них Республика Башкортостан, Волгоградская, Кировская, Московская, Смоленская, Тверская и Ульяновская области.

Во избежание ухудшении эпидемиологической обстановки в России также был принят ряд дополнительных мер. Так, президент объявил нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября.