Hurriyet: правоохранители Турции обвинили четверых граждан России в военном шпионаже

Анкара, 21 октября. Сотрудники правоохранительных органов Турции взяли под арест четверых граждан России, одного украинца и узбека. Их обвиняют в шпионаже в военных и политических целях, сообщает агентство Hurriyet.

На данный момент источники информируют о задержании граждан РФ Абдуллу Абдуллаева, Равшана Ахмедова, Беслана Расаева и Асланбека Абдулмуслимова, украинца Игоря Ефрима и узбека Амира Юсупова. Законодательство республики предусматривает наказание за военный и политический шпионаж в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

Следствие считает, что арестованные якобы планировали напасть на чеченских оппозиционеров. Официального подтверждения данной информации от турецких правоохранителей пока не поступало.

Ранее Агентство внутренней безопасности Польши задержало пенсионера, которому выдвинули подозрение в шпионаже против страны. По версии следствия, пожилой мужчина передавал информацию в Белоруссию.