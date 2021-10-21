Петербургская «Апрашка» продолжает работать даже после расторжения договоров с арендаторами

Санкт-Петербург, 21 октября. План по реновации Апраксина двора в Санкт-Петербурге оказался неэффективным. Торговля на рынке продолжается, несмотря на передачу собственности новому ведомству.

Петербургские власти недавно объявили, что расторгли договоры с рядом арендаторов. Последние должны были покинуть «Апрашку» 12 октября, но этого не произошло даже спустя неделю. Смольный делает вид, что держит все под контролем, и предлагает петербуржцам потерпеть еще пять лет, передают «Невские Новости».

Новый владелец рынка АРИК не может объяснить, почему выселенные арендаторы продолжают торговать на Апраксином дворе. В организации лишь сообщили, что в скором времени на эту тему будет выпущен пресс-релиз.

«Мы бы не хотели, чтобы потом возник на пустом месте конфликт. Мы уже начали писать пресс-релиз, чтобы дать вам ответ», — объяснила представитель АРИК.

Смольный обещает преобразовать «Апрашку» с 2007 года. Через десять лет после поднятия этого вопроса приняли эскиз проекта по реновации рынка.

Проблему Апраксина двора и перспективы его развития ранее подняли на круглом столе, проведенном в рамках проекта «Новая жизнь старого центра». На встрече отметили, что решающее слово остается за местными властями.