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Политолог Корнилов напомнил об обещании «возбужденного» Зеленского выпустить вакцину от COVID-19

  /   Обновлено: 21 октября 2021 02:00
Политика
Политолог Корнилов напомнил об обещании «возбужденного» Зеленского выпустить вакцину от COVID-19
facebook.com  /  Владимир Корнилов

Киев, 21 октября. Ровно год прошел с того момента, как президент Украины Владимир Зеленский сообщил публике о начале разработки вакцины от коронавируса. Тогда он громогласно заявил, что препарат запустят в производство к началу лета 2021 года.

Этот день для украинских граждан является «славной годовщиной», иронично заявил политолог и общественный деятель Владимир Корнилов в своем Telegram-канале. По его словам, власти страны даже не приблизились к реализации своего обещания.

«Ровно год назад возбужденный Зеленский сообщил публике о начале разработки украинской вакцины от коронавируса. И как? Зе не хочет рассказать теперь о том, как продвигается производство?» — задал риторический вопрос автор публикации.

Украинский политик 20 октября 2020 года объявил, что в стране разрабатывается уникальная, «непохожая на другие» вакцина, которая будет защищать население от новой инфекции на протяжении многих лет. Тогда он уточнил, что не будет раскрывать все подробности, однако тестирования препарата якобы уже проводились. Как в тот день подчеркнул президент, если лекарство сработает, то это будет большая победа Украины.

Ранее Зеленский в очередной раз заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, шаги к этому диалогу должна сделать Москва.

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вакцина препарат коронавирус
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