Сухой кашель без мокроты может быть признаком коронавируса

Москва, 21 октября. Около 68% заболевших COVID-19 жалуются на глубокий сухой кашель, исходящий прямо из легких. Об этом симптоме говорится в медицинском исследовании издания Mirror.

При этом многие пациенты заявляют об отсутствии мокроты при таком кашле. Однако спешить с выводами в любом случае не стоит. По словам специалистов, этот симптом может указывать не только на новую коронавирусную инфекцию, но и ряд других тревожных заболеваний. Среди них — астма и гастроэзофагеальной рефлюксная болезнь.

Медики призвали не паниковать раньше времени. Кашель может проявляться у людей, которые часто курят или имеют различные виды аллергии. Лучше всего обезопасить себя, пройдя ПЦР-тест, и в случае поставленного диагноза ни в коем случае не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту.

Избежать тяжелой формы коронавируса можно с помощью одного действенного метода. Эксперты всего мира советуют ставить прививку от COVID-19, которая может и не обезопасит от болезни, но сделает ее протекание более легким. Поддержал этот призыв и российски лидер Владимир Путин. По его словам, решение избегать вакцинации является странным и непонятным.