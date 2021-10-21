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Байден подтвердил опасения США в связи с испытаниями китайских гиперзвуковых ракет

  /   Обновлено: 21 октября 2021 01:36
Политика
Байден подтвердил опасения США в связи с испытаниями китайских гиперзвуковых ракет
Global Look Press  /  Leigh Vogel - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency

Вашингтон, 21 октября. Соединенные Штаты Америки обеспокоены из-за испытаний гиперзвуковых ракет Китаем. Об этом заявил американский лидер Джо Байден в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Глава государства отказался от каких-либо подробных комментариев. Он лишь утвердительно ответил на вопрос одного из репортеров об опасениях, которые есть у Вашингтона, передает телеканал CNN.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки немного позже также высказалась о действиях Китая по усилению мощи своего вооружения. Представитель администрации Байдена уточнила, что Вашингтон поднимал этот вопрос по соответствующим дипломатическим каналам.

«Мы все равно не станем комментировать какие-либо конкретные сообщения. Если же говорить в целом, то мы четко дали понять, что обеспокоены [...] военным потенциалом, который продолжает создавать Китай», — заявила Псаки.

Британская газета Financial Times недавно сообщила, что Китай запустил планирующий гиперзвуковой летательный аппарат, способный нести ядерное оружие. По информации источников, ракета пролетела вокруг Земли, но не смогла поразить цель.

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