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Мужчина ранил сотрудника полиции в Брянске и скрылся с места происшествия
Общество
Мужчина ранил сотрудника полиции в Брянске и скрылся с места происшествия
 /  ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Брянск, 21 октября. Неизвестный мужчина выстрелил в местного участкового из пистолета. Инцидент произошел в поселке Белые Берега в Брянской области.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают нападающего, который нанес ранение местному полицейскому, информируют местные СМИ. Обстоятельства и причины произошедшего еще предстоит выяснить.

Известно, что нападающий был вооружен. Полиция ищет злоумышленника, информация о нем распространилась по всему региону. Сейчас в поселок приезжают стражи правопорядка, которые подключатся к поискам пропавшего преступника. Раненый правоохранитель находится в стабильном состоянии.

Недавно конфликт со стрельбой произошел между двумя мужчинами на Волгоградском проспекте в Москве. В ходе ссоры один из участников потасовки выстрелил из травматического пистолета в ногу своему оппоненту. Врачи доставили пострадавшего в больницу.

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