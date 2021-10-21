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Фрагмент тизера экранизации игры Uncharted попал в Сеть за сутки до его премьеры

  /   Обновлено: 21 октября 2021 01:02
Общество
Фрагмент тизера экранизации игры Uncharted попал в Сеть за сутки до его премьеры
unchartedthegame.com  /  Sony Interactive Entertainment LLC

Лос-Анджелес, 21 октября. Один из пользователей YouTube опубликовал короткий видеоролик экранизации игры Uncharted. Согласно слухам, официальная премьера трейлера должна состояться 21 октября.

Ролик демонстрирует сцену с самолетом из третьей части игры Uncharted и несколько экшен-сцен. Во фрагменте зрители могут увидеть актеров Тома Холланда в роли Натана Дрейка и Марка Уолберга, сыгравшего Виктора Салливана.

Американский приключенческий боевик режиссера Рубена Флейшера станет предысторией игр и расскажет о происхождении главных героев. За производство Uncharted отвечает компания Sony Pictures Releasing. Премьера запланирована на 11 февраля 2022 года.

Актер Том Холланд известен по роли Человека-паука в серии фильмов киностудии Marvel. Сейчас поклонники ждут выхода третьей части «Нет пути домой». Возможно, эта лента станет для него последней в образе супергероя.

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