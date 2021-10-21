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Nature: мамонты в Сибири вымерли из-за изменения климата
Наука
Nature: мамонты в Сибири вымерли из-за изменения климата
ru.wikipedia.org  /  Tracy O / CC BY-SA 2.0

Лондон, 21 октября. Ученые-генетики провели масштабное исследование, по результатам которого удалось установить, что сибирские шерстистые мамонты вымерли из-за изменения климата. Результаты научных изысканий обнародованы в журнале Nature.

Ранее считалось, что животные вымерли в результате истребления человеком. Однако международная группа ученых под руководством Эске Виллерслева, профессора Колледжа Святого Иоанна Кембриджского университета и директора Центра геогенетики Фонда Лундбека при Копенгагенском университете, доказала, что это утверждение было ошибочным.

«Ученые уже сто лет спорят о том, почему вымерли мамонты. Людей обвиняли в том, что животные, которые переживали изменения климата в течение миллионов лет, рядом с людьми, которые охотились на них, прожили недолго», — указано в совместном докладе исследователей.

В результате исследований генетических данных животных выяснилось, что причиной вымирания мамонтов стало не только изменение климата, но и его скорость. Огромные животные не смогли приспособиться к изменениям ландшафта, когда пастбища сменились лесами и болотами. Им перестало хватать еды, в результате чего наступила массовая гибель.

Ранее ученые выяснили, что вымерший вид японского волка является ближайшим диким родственником современных собак. Исследователям удалось установить это, секвенировав образцы ДНК музейных экспонатов.

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