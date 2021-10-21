Москва, 21 октября. Розыск сторонницы блогера Алексея Навального Любови Соболь не даст результата, потому что ее давно нет на территории России. Однако Западу без влияния на российские внутренние протестные процессы такие «Че Гевары» становятся безразличны. Поэтому финансирование комфортной жизни скоро прекратится, заявила известный адвокат Сталина Гуревич.

Соболь в будущем могут объявить в международный розыск. Однако и от этого не будет никакого толку, потому что Запад испытывает «нежную любовь» к беглецам из России.

«Как только поймут, что удаленно движ не получается, финансирование комфортной жизни прекратится. Так что советую Любе учиться профессионально мыть посуду», — заявила адвокат в своем Telegram-канале.

Ранее МВД объявил Соболь в розыск по статье уголовного кодекса. Она была приговорена к одному году и пяти месяцам ограничения свободы, и теперь появилась в базе разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел России.