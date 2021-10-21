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Саакашвили дал согласие на лечение в грузинской больнице
Общество
Саакашвили дал согласие на лечение в грузинской больнице
Global Look Press  /  Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com

Рустави, 21 октября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший 1 октября голодовку в тюрьме, согласился пройти медицинское обследование в одной из больниц. Об этом сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе.

Специалист навестил пациента в тюрьме. При этом он подчеркнул, что Саакашвили не намерен отказываться от голодовки.

«Михаил Саакашвили готов перейти в госпиталь. Этого не произойдет сегодня или завтра, возможно, в субботу-воскресенье, пока точно не знаю. Надо решить незначительные вопросы с министерствами здравоохранения и юстиции. Я завтра-послезавтра все выясню», — сообщил Кипшидзе журналистам.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что бывший лидер страны скоро будет переведен в тюремную больницу, которая специализируется на лечении голодающих заключенных. Однако сформированный при минздраве Грузии консилиум врачей посоветовал госпитализировать Саакашвили с целью профилактических мер.

Бывший президент Грузии прибыл в страну 28 сентября. Как стало известно органам местной прокуратуры, он приехал на родину из Украины, находясь в грузовике с молочной продукцией.

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саакашвили грузия госпитализация голодовка
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