«Зенит» с минимальным счетом уступил «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов

Санкт-Петербург, 21 октября. Петербургский «Зенит» на своем поле проиграл туринскому «Ювентусу» в рамках розыгрыша Лиги чемпионов. Встреча прошла в Северной столице на стадионе «Газпром-арена» и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Единственный гол в игре забил Деян Кулушевски на 86-й минуте встречи после точной подачи Маттео де Шильо.

Таким образом, «Зенит» после трех сыгранных туров Лиги чемпионов занимает третье место в группе H. В прошлых матчах сине-бело-голубые проиграли действующему обладателю трофея — лондонскому «Челси» и обыграли шведский «Мальме».

Впереди у подопечных Сергея Семака плотный график из непростых игр. В ближайшие выходные петербуржцам предстоит принципиальная встреча в Российской премьер-лиге против «Спартака», а в следующем туре — с «Динамо». Далее «Зенит» отправится на выезд в Турин, где вновь сыграет с «Ювентусом» в рамках Лиги чемпионов.

Перед матчем с «Зенитом» защитник гостей Леонардо Бонуччи признался, что мог перейти в стан петербургского клуба. Однако тогда трансфер не состоялся по ряду причин.