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Военная база США в Сирии подверглась обстрелу беспилотников
Происшествия
Военная база США в Сирии подверглась обстрелу беспилотников
Pr Scr Telegram  /  Oleg Blokhin

Эт-Танф, 21 октября. Несколько взрывов произошло в районе военной базы США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф. Об этом сообщил местный телеканал Al Mayadeen со ссылкой на очевидцев.

Американская база подверглась ракетному обстрелу. Сведений о пострадавших и масштабах разрушения не приводится. Инцидент произошел на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании.

Телестанция Al Ekhbariya привела слова представителя американского военного командования в Багдаде. Офицер подтвердил факт атаки и сообщил, что огонь велся беспилотными летательными аппаратами.

Системы противовоздушной обороны Сирии недавно перехватили ракеты, выпущенные израильской армией. В операции участвовал зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» российского производства.

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