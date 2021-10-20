Белый дом оставил без комментариев заявления о встрече Путина и Байдена до конца года

Вашингтон, 20 октября. Администрация президента США не прокомментировала сообщения о возможном саммите российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, который может состояться до конца 2021 года.

Накануне о возможной встрече глав двух государств заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в рамках недавней встречи помощника российского лидера по международным делам Юрия Ушакова и замгоссекретаря США Виктории Нуланд «обсуждались различные варианты, были достигнуты определенные понимания».

«Ну в том или ином формате вполне реальна. Мы вас проинформируем», — отмечал пресс-секретарь.

Неделей ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о работе по согласованию графика дальнейших контактов Путина с Байденом. По словам министра, Кремль и Белый дом уже приступили к консультациям на различных уровнях.