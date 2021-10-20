Пережить локдаун: экономист Голубев оценил последствия введения нерабочих дней для бизнеса

Санкт-Петербург, 20 октября. Российский лидер Владимир Путин одобрил предложение ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Экономисты оценили, что будет с бизнесом в период временного локдауна.

Предложение о нерабочих днях озвучила глава оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова. Ее поддержал глава Правительства РФ Михаил Мишустин. Владимир Путин согласился с предложенными мерами 20 октября. Новость вызвала вопрос — станет ли новый локдаун шоком для экономики. Эту тему обсудили в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», гостем студии стал доцент, кандидат экономических наук, преподаватель СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев.

Экономист отметил, что без проблем пережить ограничения можно с помощью грамотной политики властей. По его словам, предприятиям вынужденный простой должно компенсировать государство. Некоторые граждане должны получать пособие по безработице, а представителей бизнеса лучше освободить от налогов на весь ноябрь. Еще одной мерой поддержки можно выбрать оплату минимальных сумм на каждого сотрудника, исходя из показателей МРОТ. Именно с помощью такой стратегии можно безболезненно переждать локдаун.

При этом в условиях пандемии по всему миру вряд ли будет наблюдаться гиперинфляция. Но рост показателя возможен примерно в течение двух следующих лет. Голубев подчеркнул, что это только прогноз и обязательно ожидать высокого уровня инфляции не стоит. Однако на данный момент ситуация не самая простая.

«И сегодня мы наблюдаем, что практически из всего спектра сырья мало какое сырье мы можем найти, которое бы не выросло в цене», — отметил экономист.

Эксперт предположил, что коррекция цен на сырье будет отмечаться только некоторое время — предкризисный уровень 2019 года не за горами. Если цены будут снижаться сейчас, то в мире они уменьшатся примерно к весне. Эта тенденция будет только началом.

Некоторые экономические отрасли даже выигрывают из-за пандемии коронавируса. Например, сектор добывающей промышленности. Ему была обеспечена благоприятная конъюнктура, индустрия пережила «накачку денежными средствами», после чего стоимость ее активов заметно выросла.