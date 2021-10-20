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Психиатр Караджаев рассказал о судьбе неадекватных преступников на фоне убийства девочки в Вологде
Общество
Психиатр Караджаев рассказал о судьбе неадекватных преступников на фоне убийства девочки в Вологде
pixabay.com

Санкт-Петербург, 20 октября. Жительница Вологды с проблемами психики жестоко убила маленькую девочку. Однако она может отправиться не в тюрьму, а на принудительное лечение. Медиагруппа «Патриот» провела пресс-конференцию с психиатром Азером Караджаевым.

Правоохранительные органы после убийства девятилетнего ребенка в отношении должностных лиц возбудили дело по статье «Халатность». Возложить вину собираются и на органы профилактики, которые не защитили ребенка, находившегося в неблагополучной семье.

Психически больных преступников могут выпускать из клиники уже через три года. Однако на длительность лечения влияют множество факторов.

«Вообще, сроки нигде никогда не оговариваются, все зависит от результатов лечения, которое назначено, допустим, судом. По мере выздоровление пациента выносится решение о возможной выписке, это все представляется в суд, и судья принимает окончательное решение», — пояснил психиатр.

Караджаев подтвердил, что иногда психбольные пытаются обмануть врачей, притворившись здоровыми. Такие аферы удаются крайне редко, обычно специалисты оставляют пациентов на дальнейшее лечение, если те решают скрывать свои переживания.

Медиагруппа «Патриот» ранее анонсировала встречу, в ходе которой обсуждалась проблема совершения преступлений психически неуравновешенными людьми. В студии планировали поднять вопросы о дальнейшей судьбе таких граждан, их лечении и ответственности за содеянное.

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