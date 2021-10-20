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Фильм «Матрица: Воскрешение» получил взрослый рейтинг R
Общество
Фильм «Матрица: Воскрешение» получил взрослый рейтинг R
Кадр из фильма «Матрица 4»

Лос-Анджелес, 20 октября. Американская ассоциация кинокомпаний (MPAA) присвоила новой части «Матрицы» возрастной рейтинг R. Это означает, что дети до 18 лет не смогут посмотреть его в кинотеатрах без присутствия взрослых.

Решение было принято из-за обилия насилия и нецензурной лексики в грядущей кинокартине. Прошлые фильмы кинофраншизы также имели рейтинг R.

Премьера «Матрицы: Воскрешение» в российских кинотеатрах состоится 16 декабря. Режиссером ленты выступила Лана Вачовски, что порадовало фанатов, так как она работала над предыдущими частями франшизы.

К роли Нео вновь вернулся Киану Ривз, а Кэрин-Энн Мосс снова перевоплотится в Тринити. Морфеуса сыграл Яхья Абдул-Матин II.

Недавно ФАН составил список лучших фильмов, снятых по мотивам комиксам. В рейтинг вошли: «300 спартанцев», «Люди в черном», «Город грехов» и другие картины.

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киану ривз матрица рейтинг r
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