Феномен роста цен: представители бизнеса объяснили подорожание продовольственных продуктов

Санкт-Петербург, 20 октября. Мировые цены на продовольствие за последнее десятилетие выросли сразу на 27%. Подорожание коснулось и России. Эксперты в студии Медиагруппы «Патриот» выяснили, в чем причина такого феномена и как власти совместно с производителями могут сбить цены на продовольствие.

В России цены на продовольствие выросли на 10% за последние десять лет. Сейчас динамика роста сохраняется и не исключено, что к концу 2021 года жители страны увидят в магазинах новые ценники. Причина заключается в том, что поставка большей части продукции осуществляется из-за границы. Сырье при этом завязано на импортные цены, доллар и курсовую разницу, объяснил глава Ассоциации фермерских хозяйств Ленинградской области Михаил Шконда в эфире пресс-конференции «Могут ли власти, производители и торговые сети сбить цены на продовольствие».

«Цена то растет, и все тащит остальное. Упаковка подорожала, комбикорма, рабочая сила, потому что после пандемии они больше ленятся, соответственно, это все за собой и тянет. Если ситуация будет долго в таком положении, это будет положительный факт, потому что у производителей появляется окно в общей систем сбыта», — уточнил специалист в эфире Медиагруппы «Патриот».

Власти страны пытаются урегулировать этот вопрос. Одной из инициатив в плане снижения цен стали фудтраки. Но и в этом случае существуют проблемы — торговая лавка в виде прицепа может обойтись в 500 тысяч или даже 1,5 миллиона рублей. Кроме того, на машины фермеров нередко нападают злоумышленники.

Если в данных условиях снижать цены на продовольствие, то это может обернуться потерей качества как продукта, так и внешней упаковки. Во всех закупках нужно ориентироваться на параметры качества. Продукты вроде курицы, говядины и свинины, которые были выращены в малой форме хозяйствования, должны в магазине стоить одинаково — около 700 рублей за килограмм. Разделанная птица может продаваться дешевле — 400 рублей за килограмм. Стоимость десятка яиц не может быть меньше 130 рублей. Только при таких ценах фермеры смогут получать реальную прибыль для дальнейшего успешного развития хозяйства.

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Многие потребители забили тревогу после того, как стало известно о введении недели нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября. Они предположили, что ситуация может сказаться на бизнесе, производстве продовольствия и росте цен на продукты. Однако депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов развеял эти страхи. По его словам, специалисты вовремя отреагировали на ситуацию. Вопрос с мерами поддержки бизнеса находится в центре внимания властей, поэтому решения будут приниматься оперативно. Недельный отдых не скажется на повышении ценника.

«Предприниматели в один голос говорят: все что угодно, только чтобы не было полного закрытия. Потому что остановка производства может повлечь за собой катастрофические последствия», — прокомментировал Панов.

Шконда добавил, что остановка производства на месяц, которая произошла в 2020 году, позволила производителям сделать выводы и проработать систему функционирования в таких условиях. Именно поэтому неделя нерабочих дней бизнесменов не пугает.

Указ о введении нерабочей недели подписал российский лидер Владимир Путин. Глава государства провел совещание с членами кабинета министров и одобрил соответствующее предложение.