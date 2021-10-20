Феномен роста цен: представители бизнеса объяснили подорожание продовольственных продуктов

Санкт-Петербург, 20 октября. Мировые цены на продовольствие за последнее десятилетие выросли сразу на 27%. Подорожание коснулось и России. Эксперты в студии Медиагруппы «Патриот» выяснили, в чем причина такого феномена и как власти совместно с производителями могут сбить цены на продовольствие.
В России цены на продовольствие выросли на 10% за последние десять лет. Сейчас динамика роста сохраняется и не исключено, что к концу 2021 года жители страны увидят в магазинах новые ценники. Причина заключается в том, что поставка большей части продукции осуществляется из-за границы. Сырье при этом завязано на импортные цены, доллар и курсовую разницу, объяснил глава Ассоциации фермерских хозяйств Ленинградской области Михаил Шконда в эфире пресс-конференции «Могут ли власти, производители и торговые сети сбить цены на продовольствие».
«Цена то растет, и все тащит остальное. Упаковка подорожала, комбикорма, рабочая сила, потому что после пандемии они больше ленятся, соответственно, это все за собой и тянет. Если ситуация будет долго в таком положении, это будет положительный факт, потому что у производителей появляется окно в общей систем сбыта», — уточнил специалист в эфире Медиагруппы «Патриот».
Власти страны пытаются урегулировать этот вопрос. Одной из инициатив в плане снижения цен стали фудтраки. Но и в этом случае существуют проблемы — торговая лавка в виде прицепа может обойтись в 500 тысяч или даже 1,5 миллиона рублей. Кроме того, на машины фермеров нередко нападают злоумышленники.
Если в данных условиях снижать цены на продовольствие, то это может обернуться потерей качества как продукта, так и внешней упаковки. Во всех закупках нужно ориентироваться на параметры качества. Продукты вроде курицы, говядины и свинины, которые были выращены в малой форме хозяйствования, должны в магазине стоить одинаково — около 700 рублей за килограмм. Разделанная птица может продаваться дешевле — 400 рублей за килограмм. Стоимость десятка яиц не может быть меньше 130 рублей. Только при таких ценах фермеры смогут получать реальную прибыль для дальнейшего успешного развития хозяйства.
Многие потребители забили тревогу после того, как стало известно о введении недели нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября. Они предположили, что ситуация может сказаться на бизнесе, производстве продовольствия и росте цен на продукты. Однако депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов развеял эти страхи. По его словам, специалисты вовремя отреагировали на ситуацию. Вопрос с мерами поддержки бизнеса находится в центре внимания властей, поэтому решения будут приниматься оперативно. Недельный отдых не скажется на повышении ценника.
«Предприниматели в один голос говорят: все что угодно, только чтобы не было полного закрытия. Потому что остановка производства может повлечь за собой катастрофические последствия», — прокомментировал Панов.
Шконда добавил, что остановка производства на месяц, которая произошла в 2020 году, позволила производителям сделать выводы и проработать систему функционирования в таких условиях. Именно поэтому неделя нерабочих дней бизнесменов не пугает.
Указ о введении нерабочей недели подписал российский лидер Владимир Путин. Глава государства провел совещание с членами кабинета министров и одобрил соответствующее предложение.