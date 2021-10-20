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РФПИ: ВОЗ снова рассмотрит заявку на сертификацию российской вакцины «Спутник V»
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РФПИ: ВОЗ снова рассмотрит заявку на сертификацию российской вакцины «Спутник V»
twitter.com  /  @SantiCafiero

Москва, 20 октября. Всемирная организация здоровья (ВОЗ) повторно примет на рассмотрение заявку о сертификации вакцины российского производства «Спутник V». Об этом заявили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций.

Специальная комиссия организации в скором времени посетит Российскую Федерацию. Об этом РФПИ написал в официальном аккаунте вакцины «Спутник V» в соцсети Twitter.

«ВОЗ подтвердила, что процедура одобрения "Спутник V" продолжается и вступает в завершающую стадию. Группа инспекторов ВОЗ должна вскоре посетить Россию, чтобы собрать все необходимые данные по вакцине», — заявили представители фонда.

Ранее глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обратился к руководству Всемирной организации здравоохранения с просьбой отбросить политические предрассудки при рассмотрении заявок на сертификацию вакцин. Поводом к такому заявлению послужила инициатива американского правительства запретить въезд в США тем гражданам, которые привиты не одобренным в ВОЗ лекарством.

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воз рфпи Спутник V
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