РФПИ: ВОЗ снова рассмотрит заявку на сертификацию российской вакцины «Спутник V»

Москва, 20 октября. Всемирная организация здоровья (ВОЗ) повторно примет на рассмотрение заявку о сертификации вакцины российского производства «Спутник V». Об этом заявили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций.

Специальная комиссия организации в скором времени посетит Российскую Федерацию. Об этом РФПИ написал в официальном аккаунте вакцины «Спутник V» в соцсети Twitter.

«ВОЗ подтвердила, что процедура одобрения "Спутник V" продолжается и вступает в завершающую стадию. Группа инспекторов ВОЗ должна вскоре посетить Россию, чтобы собрать все необходимые данные по вакцине», — заявили представители фонда.

Ранее глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обратился к руководству Всемирной организации здравоохранения с просьбой отбросить политические предрассудки при рассмотрении заявок на сертификацию вакцин. Поводом к такому заявлению послужила инициатива американского правительства запретить въезд в США тем гражданам, которые привиты не одобренным в ВОЗ лекарством.