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Общество
Кабмин России одобрил законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев
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Кабмин России одобрил законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Общество
Кабмин России одобрил законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 октября. Иностранцы не должны иметь возможность обращаться к россиянам за услугами суррогатного материнства. Соответствующий депутатский законопроект поддержало Правительство России.

Кабинет министров отметил, что поддерживает инициативу с учетом ее доработки. Это необходимо сделать до рассмотрения Государственной думой в первом чтении. Дополнения должны касаться обеспечения контроля за людьми, которые решили воспользоваться услугой суррогатного материнства.

«Следует рассмотреть вопрос о внесении изменений в Семейный кодекс РФ и федеральный закон «Об опеке и попечительстве» в части включения положений, предусматривающих наделение органов опеки и попечительства полномочиями по ведению учета договоров о суррогатном материнстве и контролю за их исполнением, а также полномочиями по наблюдению за потенциальными родителями, в том числе после рождения детей», — говорится в документе.

Вице-спикер Петр Толстой, заручившись поддержкой группы депутатов, предложил соответствующий законопроект. Он предполагает, что услугами российского суррогатного материнства будут пользоваться только граждане РФ.

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правительство законопроект суррогатное материнство
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