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Телеведущий Дмитрий Казнин умер после заболевания раком в возрасте 47 лет

  /   Обновлено: 20 октября 2021 22:50
Общество
Телеведущий Дмитрий Казнин умер после заболевания раком в возрасте 47 лет
ITAR-TASS  /  Красильников Станислав

Москва, 20 октября. Дмитрий Казнин боролся с онкологическим заболеванием с 2015 года. На момент смерти телеведущему было всего 47 лет.

Журналист прошел длительное лечение в немецких клиниках. Ему назначали несколько курсов химиотерапии и операций. О смерти Казнина сообщил телеканал «Дождь»1 (СМИ, выполняющее функции иностранного агента), сотрудником которого был телеведущий.

«Когда поставили первый диагноз, говорили, что не очень много надежд. Но шесть лет Дима с этим боролся. Как-то морально, мне кажется, он его победил, не пускал в себя эту болезнь. Он делал регулярные химии, у него было много операций, но внутренне он не пускал в себя эту болячку», — заявила генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева.

Казнин родился в Тбилиси, он окончил филологический факультет Кемеровского государственного университета и факультет журналистики в СПбГУ. Телеведущий успел поработать на «Дожде», радиостанциях «Сити FM» и «Москва FM».

Несколько дней назад стало известно о смерти экс-директора Московского Манежа Станислава Каракаша. Он на протяжении длительного времени страдал болезнью Паркинсона.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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рак смерть телеканал дождь казнин
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