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МВД России объявило сторонницу Навального Соболь в розыск
Происшествия
МВД России объявило сторонницу Навального Соболь в розыск
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 октября. Сторонница блогера Алексея Навального Любовь Соболь появилась в базе разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел России. Об этом говорится на сайте ведомства.

Известно, что Любовь Соболь могла покинуть территорию России. По состоянию на 7 августа на ее передвижения не были наложены ограничения судебными приставами. Сторонница Навального могла оказаться в Турции, хотя на ее счету есть многомиллионный долг и решение уголовной судимости.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении базы данных МВД России.

Любовь Соболь приговорена к одному году и пяти месяцам ограничения свободы. Сторонница блогера Алексея Навального причастна к проведению незаконного митинга в январе текущего года. Она предлагала россиянам участвовать в несанкционированных акциях на фоне действия ограничительных мер в стране.

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