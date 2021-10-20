Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 22:46
22:39
Происшествия
МВД России объявило сторонницу Навального Соболь в розыск
22:37
Происшествия
Авиабомба времен ВОВ взорвалась в Черном море под Новороссийском
22:34
Видео
«Star-парад» с Даной Борисовой. Антон Беккужев о «Доме-2», Бузовой и Даве
22:22
Происшествия
Ксения Собчак не предоставила документы об осмотре у врача после смертельного ДТП в Сочи
22:19
Видео
Петербуржцы рассказали о плачевном состоянии дворов Центрального района
22:19
Весь мир
Le Figaro: малийский город Кидаль стал предметом спора между Бамако и Парижем
22:14
Весь мир
Правительство Эфиопии опровергло сообщения СМИ об авиаударах по гражданским в Тыграе
22:07
Общество
Власти Бурятии отказались от введения нерабочих дней с 23 октября
22:03
Весь мир
France Info: войска Пятой республики покинули военную базу Тессалит на севере Мали
22:00
Общество
Кинокритик Григорьев назвал причину, по которой стоит посмотреть фильм «Вызов»
Все новости

Авиабомба времен ВОВ взорвалась в Черном море под Новороссийском
Происшествия
Авиабомба времен ВОВ взорвалась в Черном море под Новороссийском
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Николай Тихонов

Новороссийск, 20 октября. Фугасную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили в районе поселка Мысхако в Краснодарском крае. Снаряд было решено взорвать в Черном море, однако при подрыве пострадали несколько домов и гостиница, передал в среду Telegram-канал Mash.

Все время до обнаружения бомба пролежала на морском дне. Перевозить снаряд для уничтожения в более безопасное место не предоставилось возможным. В итоге взрыв оказался такой силы, что осколки долетели до береговой линии. По итогу разбросало камни с пляжа, которые повредили стены, окна и кондиционеры в пяти частных домах и одном отеле поселка Мысхако.

Ранее под Новороссийском произошел разлив нефтяных продуктов в Черное море. Сумма ущерба составила почти 4,5 млрд рублей.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Авиабомба времен ВОВ взорвалась в Черном море под Новороссийском
великая отечественная война черное море бомба новороссийск
Комментировать