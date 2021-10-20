Авиабомба времен ВОВ взорвалась в Черном море под Новороссийском

Новороссийск, 20 октября. Фугасную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили в районе поселка Мысхако в Краснодарском крае. Снаряд было решено взорвать в Черном море, однако при подрыве пострадали несколько домов и гостиница, передал в среду Telegram-канал Mash.

Все время до обнаружения бомба пролежала на морском дне. Перевозить снаряд для уничтожения в более безопасное место не предоставилось возможным. В итоге взрыв оказался такой силы, что осколки долетели до береговой линии. По итогу разбросало камни с пляжа, которые повредили стены, окна и кондиционеры в пяти частных домах и одном отеле поселка Мысхако.

Ранее под Новороссийском произошел разлив нефтяных продуктов в Черное море. Сумма ущерба составила почти 4,5 млрд рублей.