Ксения Собчак не предоставила документы об осмотре у врача после смертельного ДТП в Сочи

Сочи, 20 октября. Правоохранители в Сочи допросили телеведущую Ксению Собчак в рамках дела о смертельном ДТП, в котором погиб один человек и еще двое пострадали. Журналистка рассказала в среду на своей странице в соцсети, что дала показания.

На допросе телеведущая ответила отказом на призыв подписывать документ о неразглашении данных предварительного расследования по делу о резонансной аварии. Сотрудники правоохранительных органов предупредили Собчак, что она может понести ответственность за воспрепятствование ходу расследования, передали в МВД. Очной ставки между Собчак и водителем авто также не состоялось.

Ксения Собчак заявила, что в смертельном ДТП она получила травмы и впоследствии обращалась за квалифицированной медпомощью. Однако во время допроса документы о первичном осмотре телеведущая не предоставила.

Из-за угроз в адрес семьи и слежки Собчак была вынуждена обратиться в Росгвардию. Телеведущей рекомендовали написать заявление в полицию.