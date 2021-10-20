Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 22:46
22:39
Происшествия
МВД России объявило сторонницу Навального Соболь в розыск
22:37
Происшествия
Авиабомба времен ВОВ взорвалась в Черном море под Новороссийском
22:34
Видео
«Star-парад» с Даной Борисовой. Антон Беккужев о «Доме-2», Бузовой и Даве
22:22
Происшествия
Ксения Собчак не предоставила документы об осмотре у врача после смертельного ДТП в Сочи
22:19
Видео
Петербуржцы рассказали о плачевном состоянии дворов Центрального района
22:19
Весь мир
Le Figaro: малийский город Кидаль стал предметом спора между Бамако и Парижем
22:14
Весь мир
Правительство Эфиопии опровергло сообщения СМИ об авиаударах по гражданским в Тыграе
22:07
Общество
Власти Бурятии отказались от введения нерабочих дней с 23 октября
22:03
Весь мир
France Info: войска Пятой республики покинули военную базу Тессалит на севере Мали
22:00
Общество
Кинокритик Григорьев назвал причину, по которой стоит посмотреть фильм «Вызов»
Все новости

Le Figaro: малийский город Кидаль стал предметом спора между Бамако и Парижем
Весь мир
Le Figaro: малийский город Кидаль стал предметом спора между Бамако и Парижем
Global Look Press  /  Arnaud Roine

Бамако, 20 октября. Издание Le Figaro опубликовало материал, в котором рассказывается, как и почему город Кидаль стал камнем преткновения во взаимоотношениях между Мали и Францией.

По словам французских журналистов, у многих представителей мирового сообщества может сложится мнение, что политическая напряженность между бывшей метрополией и африканской страной возникла из-за разворота последней в сторону Российской Федерации.

«Однако на самом деле тут более весомое разногласие, которое касается статуса города Кидаль. В начале 90-х годов он стал местом, где туареги впервые подняли восстание. В 2006 году они подписали соглашение о перемирии при активном посредничестве Алжира, в 2012 году полностью захватили населенный пункт, сделав его частью государства Азавад», — говорится в статье Le Figaro.

С момента начала военной операции Франции «Сервал» по зачистке Мали от террористов армия Пятой республики создала на указанной территории анклав, где обучала радикалов. Ранее эту информацию также подтверждал премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига.

Prt Scr youtube.com / RFI

«В 2013 году лидеры боевиков Амаду Куфа и Ияд аг Гали направились в Кидаль, но почему-то Париж не стал их бомбить. Жители нашей республики тогда сразу поняли, что бывшая метрополия преследует свои цели», — рассказал глава правительства.

Кому-то подобные заявления могут показаться надуманными, преувеличенными или даже смешными, однако Маига, как отмечают в Le Figaro, лишь выразил на международной арене мнение, которое долгое время существует в информационном пространстве африканской страны.

«Многие малийцы уверены, что снижение угрозы со стороны террористов и освобождение Кидаля не произошли только потому, что Парижу это было невыгодно», — пишут французские журналисты.

Также сотрудники издания добавили, что раздражение коренного населения Мали чувствуют и во Франции, поэтому Париж не передает город Бамако, оставляя его точкой напряженности и рычагом давления на правительство африканской республики.

Global Look Press / Michael Kappeler

Поэтому даже после закрытия военной базы там сохраняется присутствие спецназа бывшей метрополии.

«У властей Мали подобное отношение вызывает гнев и ощущение предательства со стороны Парижа, который обязался очистить страну от радикальных исламистов, но вместо этого заигрывает с ними. Таким образом, Кидаль стал предметом спора», — резюмировали представители Le Figaro.

Ранее премьер-министр Шогель Кокалла Маига дал интервью изданию Le Monde, в котором рассказал о негативных последствиях, с которыми столкнулась республика после девяти лет присутствия военного контингента Франции.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Le Figaro: малийский город Кидаль стал предметом спора между Бамако и Парижем
париж франция африка мали кидаль бамако
Комментировать