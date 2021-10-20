Le Figaro: малийский город Кидаль стал предметом спора между Бамако и Парижем

Бамако, 20 октября. Издание Le Figaro опубликовало материал, в котором рассказывается, как и почему город Кидаль стал камнем преткновения во взаимоотношениях между Мали и Францией.

По словам французских журналистов, у многих представителей мирового сообщества может сложится мнение, что политическая напряженность между бывшей метрополией и африканской страной возникла из-за разворота последней в сторону Российской Федерации.

«Однако на самом деле тут более весомое разногласие, которое касается статуса города Кидаль. В начале 90-х годов он стал местом, где туареги впервые подняли восстание. В 2006 году они подписали соглашение о перемирии при активном посредничестве Алжира, в 2012 году полностью захватили населенный пункт, сделав его частью государства Азавад», — говорится в статье Le Figaro.

С момента начала военной операции Франции «Сервал» по зачистке Мали от террористов армия Пятой республики создала на указанной территории анклав, где обучала радикалов. Ранее эту информацию также подтверждал премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига.

Prt Scr youtube.com / RFI

«В 2013 году лидеры боевиков Амаду Куфа и Ияд аг Гали направились в Кидаль, но почему-то Париж не стал их бомбить. Жители нашей республики тогда сразу поняли, что бывшая метрополия преследует свои цели», — рассказал глава правительства.

Кому-то подобные заявления могут показаться надуманными, преувеличенными или даже смешными, однако Маига, как отмечают в Le Figaro, лишь выразил на международной арене мнение, которое долгое время существует в информационном пространстве африканской страны.

«Многие малийцы уверены, что снижение угрозы со стороны террористов и освобождение Кидаля не произошли только потому, что Парижу это было невыгодно», — пишут французские журналисты.

Также сотрудники издания добавили, что раздражение коренного населения Мали чувствуют и во Франции, поэтому Париж не передает город Бамако, оставляя его точкой напряженности и рычагом давления на правительство африканской республики.

Global Look Press / Michael Kappeler

Поэтому даже после закрытия военной базы там сохраняется присутствие спецназа бывшей метрополии.

«У властей Мали подобное отношение вызывает гнев и ощущение предательства со стороны Парижа, который обязался очистить страну от радикальных исламистов, но вместо этого заигрывает с ними. Таким образом, Кидаль стал предметом спора», — резюмировали представители Le Figaro.

Ранее премьер-министр Шогель Кокалла Маига дал интервью изданию Le Monde, в котором рассказал о негативных последствиях, с которыми столкнулась республика после девяти лет присутствия военного контингента Франции.