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Правительство Эфиопии опровергло сообщения СМИ об авиаударах по гражданским в Тыграе
Весь мир
Правительство Эфиопии опровергло сообщения СМИ об авиаударах по гражданским в Тыграе
wikipedia.org  /  Dmitry Terekhov

Аддис-Абеба, 20 октября. Удары национальных военно-воздушных сил наносились только по складам с вооружением сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) и не затрагивали объектов городской инфраструктуры.

Распространяемые в СМИ вбросы, в частности сообщения об уничтожении гражданских узлов связи, прокомментировали в правительственной организации «Проверка фактов о текущих проблемах Эфиопии»(ETFC). Ранее африканское издание World Press опубликовало в Twitter пост, в котором обвинило власти страны в использовании ударной авиации против населения мятежного штата.

«Последние сообщения о новых авиаударах по столице Тыграя Мекелле. Они произошли в 10:24 утра (20 октября – Прим. ФАН), через два дня после того, как власти разбомбили гражданский узел связи», — пишет издание.

Однако сотрудники правительственной организации «Проверка фактов о текущих проблемах Эфиопии» выпустило опровержение, в котором заявили, что республиканские военные уничтожили заранее разведанные военные объекты боевиков.

«Несмотря на ложные заявления, авиаудары направлены только на склады производства и технического обслуживания тяжелого вооружения НФОТ. Вот и сегодня утром, вопреки распространяемым фейкам СМИ, пилоты провели точечное бомбометание, снизив оборонный потенциал противника», — отметили в ETFC.

Еще одной целью военно-воздушных сил страны, по словам главы по связям с общественностью правительства Эфиопии Легессе Тулу, стал учебный центр подготовки сепаратистов НФОТ и его арсенал. Объект расположен в городе Агбе, что 80 км к западу от Мэкэле.

Несколько дней назад он также опроверг информацию, в которой сообщалось о гибели трех человек в результате операции военно-воздушных сил страны.

«Зачем правительству нападать на свой собственный город?» — разоблачил чиновник вброс тыграйских СМИ.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Эфиопии ведут бои в окрестностях города Гашена.

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