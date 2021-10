Правительство Эфиопии опровергло сообщения СМИ об авиаударах по гражданским в Тыграе

Аддис-Абеба, 20 октября. Удары национальных военно-воздушных сил наносились только по складам с вооружением сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) и не затрагивали объектов городской инфраструктуры.

Распространяемые в СМИ вбросы, в частности сообщения об уничтожении гражданских узлов связи, прокомментировали в правительственной организации «Проверка фактов о текущих проблемах Эфиопии»(ETFC). Ранее африканское издание World Press опубликовало в Twitter пост, в котором обвинило власти страны в использовании ударной авиации против населения мятежного штата.

#Breaking‼️



Reports of new air strikes in the Tigrayan capital, #Mekelle - happened starting @ 10:24AM - two days after the Ethiopian government said it had bombed 'communications infrastructures' in the city ....#TigrayGenocide@SecBlinken@UN@antonioguterres@JosepBorrellF pic.twitter.com/UvWN8IgWBA