Власти Бурятии отказались от введения нерабочих дней с 23 октября

Улан-Удэ, 20 октября. Бурятия не будет вводить дополнительные нерабочие дни с 23 октября и не рассматривает их продление после 7 ноября, заявил глава региона Алексей Цыденов.

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить нерабочие дни в регионах с самой тяжелой эпидемиологической обстановкой. Речь идет о Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Пермском крае, Оренбургской, Ивановской и Тюменской областях. Однако власти каждого субъекта могут принимать решение о введении нерабочих дней с 23 октября самостоятельно.

«В Бурятии не планируется как введение дополнительных нерабочих дней с 23 октября, так и их возможное продление после седьмого ноября», — заявил глава Бурятии Цыденов.

Российский президент Владимир Путин ранее утвердил указ о введении в стране нерабочих дней с сохранением заработной платы для работников с 30 октября по 7 ноября включительно. Вместе с этим глава государства поручил правительству оказать поддержку бизнесу в связи с ограничениями из-за COVID-19.