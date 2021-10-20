France Info: войска Пятой республики покинули военную базу Тессалит на севере Мали

Бамако, 20 октября. Командование французской военной операции «Бархан» сократило персонал военной базы у деревни Тессалит до 80 человек и начало готовить объект к передаче армии Мали (FAMA), сообщает издание France Info.

Командование готовится к закрытию трех из восьми военных баз, в том числе передового пункта у деревни Тессалит, находящегося в 50 км от границы с Алжиром. Ранее в лагере на постоянной основе располагалось от 200 до 500 солдат. Однако с 12 октября их численность снизили до 80.

Журналисты заявили, что, согласно объявленной президентом Франции Эммануэлем Макроном смене формата операции, число военнослужащих Пятой республики сократится с 5100 до 3000 человек.

В этот же день с территории объекта вышла транспортная колонна из 140 грузовиков, которая вывезла в город Гао большую часть оборудования и личных вещей бойцов.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

«Мы наблюдали как уходили машины, а Тессалит пустел, становясь похожим на город-призрак Дикого Запада. Командование вывезло в 100-тонных контейнерах почти все, в том числе один из двух минометов, а также средства обнаружения и защиты. Теперь нам предстоит избавиться от документации», — заявил начальник лагеря Флоран.

Тем не менее 80 солдат останутся на объекте до декабря. Как рассказали участники операции «Бархан», боевики время от времени обстреливают базу из стрелкового оружия и гранатометов.

«Сейчас мы можем рассчитывать только на себя, так как находимся далеко от Бамако и Парижа, и в случае серьезной атаки нам никто не поможет. Но вскоре мы свернем флаг Франции и покинем Тессалит», — продолжил офицер.

После того как последние военнослужащие бывшей метрополии выедут за пределы лагеря, его займут правительственные войска Мали. Ранее сообщалось, что логистический конвой армии Пятой республики покинул оперативную базу в городе Кидаль, оставив там небольшой отряд спецназа.