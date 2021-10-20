Петербуржцы рассказали о плачевном состоянии дворов Центрального района

Падающая со стен штукатурка, разбитые тротуары, погнутые изгороди. Все это не декорации к фильму о трущобах, а реальное состояние дворов Центрального района Санкт-Петербурга.

Местные жители рассказывают о вопиющей проблеме убитых придомовых территорий в СМИ, пишут письма в администрацию. Однако пока внешний вид самого туристического района Северной столицы не соответствует изображениям с открыток.

«Ой, двор у нас вообще… Смотрите вот тот домик, «Метрострой» вырубили лесок, который там был, вернее садик, который там был», — жалуется петербурженка.

Власти обещали, что к предстоящей зиме будет подготовлено более 80 процентов дворов. На днях администрация города сообщила, что в октябре уже удалось отремонтировать 31,2 тыс. квадратных метров газонов и вывести с улиц 2,8 тыс. кубометров мусора. Но местные жители уверены — этого недостаточно для решения проблемы.

Горожане уже не стесняются в выражениях, описывая свою малую родину. В тематических группах в социальных сетях они рассказывают, что двор на 8-ой Советской похож на «темный лес с алкашами и нариками, которые гадят под окнами». А колодец на Кирочной улице и вовсе назвали «многолетним ужасом мам с колясками и пожилых людей». Виной тому неграмотная организация парковки под окнами.

«Мы просили сделать продолжение Сангальского сада, но навстречу не пошли, потому что какая-то Финская компания все застроила», — рассказала пенсионерка.

Не найдя поддержки у местной администрации, горожане решают своими силами изменить придомовое пространство. Петербуржцы озеленяют дворы, сажают цветы и деревья там, где были заброшенные гаражи.

Однако обилие флоры не может помочь в решении более серьезных проблем. Состояние асфальта так и остается «хронической болячкой» домов Центрального района. А гуляя по улицам люди вынуждены наблюдать разрушенные бордюры и горы бутылок.

«У нас помойка, которая выходит на улицу, и практически вся улица туда складывает мусор», — высказала свои недовольства Муза Заслоцкая.

Пользователи Сети не перестают обсуждать проблемы дворов на интернет-форумах. По словам одного из комментаторов на территориях нет совершенно никакой «микросистемы с культурой и ценностями». А другой читатель возмущен, что улицы заполонены «грязью, мусором, пустыми бутылками алкоголя».

«Вот, пожалуйста, прямо передо мной на стене страшные граффити. Я ничего не имею против, когда это красиво написано на глухой стене, но когда расписываются вот так вот стены, окна – отвратительно», — жалуется петербуржец.

Администрация утверждает, что работа по улучшению внешнего вида дворов ведется. Однако жители не видят желаемого результата.

Петербуржцы жалуются не только на эстетический вид придомовых территорий, но и на их обитателей. Проблема людей без определенного места жительства в Центральном районе особенно волнует родителей, чьи дети выходят на улицу погулять. Школьники вынуждены регулярно наблюдать картину лежащих на скамейке бродяг.

«Хотелось бы избавиться от большого количества бездомных. Много очень бездомных людей здесь. И постоянно Росгвардия их гоняет, видимо соседство Сангальского садика дает о себе знать. Но они ходят здесь, на лавочках сидят», — пожаловался на ситуацию Евгений Калиуш, житель Центрального района.

Однако на этом проблемы не заканчиваются. Тошнотворный запах мусора и плохое освещение стало чуть ли не нормой для жителей Центрального района. Последней надеждой петербуржцев остается личное посещение администрации.

«Постоянно тут ремонты в доме и вечно горы мусора, не успевают вывозить», — поделился проблемой Владимир Абрамов.

С попыткой решить хотя бы часть дворовых проблем Центрального района выступил глава муниципалитета Лиговка-Ямская Вадим Войтановский. По его задумке, все дворы в этих кварталах должны стать музейным пространством.

«Да, у нас сейчас идет в стадии согласования проект благоустройства дворов Невского проспекта. В частности, между Гончарной улицей и Тележной. Закрытое пространство, где будет присутствовать дополнительное озеленение. Переговоры с Водоканалом так же будем вести, чтобы были какие-то фонтанчики внутри дворов. Как правило, вода оживляет. И уже это становится местом сбора и отдыха для жителей», — рассказал о планах политик.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга сообщил, что с начала 2021 года в городе отремонтировали свыше 60 площадок и дворов. Создаются пешеходные дорожки, чинятся спортивные и детские площадки, появляются скамейки и кустарники. Но Войтановский призывает структуры не забывать о целеполагании проведенных работ.

«Во всех инициативах, во всех делах должен быть логический подход. Прежде всего целесообразность, это должно быть удобно и необходимо жителям», — высказался глава Центрального района.

Жители считают, что новые проекты способны дать толчок в развитии дворов Центрального района. Однако, кажется, что петербуржцы согласны уже на любые инициативы, которые будут хоть немного отличаться от нынешнего беспредела.