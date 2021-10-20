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Армия Эфиопии отбила атаки боевиков на города Комбольча и Десси в штате Амхара
Весь мир
Армия Эфиопии отбила атаки боевиков на города Комбольча и Десси в штате Амхара
twitter.com  /  @Abiy Ahmed Ali

Аддис-Абеба, 20 октября. Национальные силы обороны Эфиопии отбили наступление сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) и сохранили контроль над ключевыми городами в регионе Амхара. Об этом сообщил корреспондент информационного агентства NPR Эйдер Перальта в Twitter.

«Я нахожусь в Комбольче. Это стратегически важный населенный пункт. Вот что удалось выяснить: Комбольча и Десси остаются под контролем бойцов правительственных войск (ENDF). Мы также видели автобусы и грузовики с ополченцами, направляющиеся к линии фронта», — написал журналист.

Ранее стало известно, что мятежники из «Сил обороны Тыграя» (TDF) захватили населенные пункты Вэгаль-Тэна и Вучале, которые находятся в зоне Южное Волло штата Амхара. Сепаратисты также закрепились в районе Чифра, расположенном в провинции Афар.

После нескольких вооруженных столкновений военнослужащим национальной армии Эфиопии пришлось отступить за пределы обозначенных городов. Однако за счет более качественного оснащения и большей численности войска Аддис-Абебы постепенно вытесняют радикалов с позиций на подходе к городу Мерса.

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