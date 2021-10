Армия Эфиопии отбила атаки боевиков на города Комбольча и Десси в штате Амхара

Аддис-Абеба, 20 октября. Национальные силы обороны Эфиопии отбили наступление сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) и сохранили контроль над ключевыми городами в регионе Амхара. Об этом сообщил корреспондент информационного агентства NPR Эйдер Перальта в Twitter.

Ранее стало известно, что мятежники из «Сил обороны Тыграя» (TDF) захватили населенные пункты Вэгаль-Тэна и Вучале, которые находятся в зоне Южное Волло штата Амхара. Сепаратисты также закрепились в районе Чифра, расположенном в провинции Афар.

I am In Kombolcha, Ethiopia. It is a strategic town in this war and here’s what I’ve been able to glean: Both Kombolcha and Dessie remain under ENDF control. We have seen buses and trucks full of fighters headed toward the front line. Here’s video of one convoy of militias: 1/ pic.twitter.com/ndu9wG0YZi