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Журналиста избили после матча ЛЕ между «Спартаком» и «Лестером»

  /   Обновлено: 20 октября 2021 21:49
Происшествия
Журналиста избили после матча ЛЕ между «Спартаком» и «Лестером»
vk.com  /  ФК «Спартак-Москва»

Москва, 20 октября. После матча группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и английским «Лестером» был избит журналист РБК Александр Щеглов. Об этом пишет Telegram-канал «Мутко против».

По данным источника, один из болельщиков, выходивших с VIP-зоны «Открытие Банк Арены», накинулся на корреспондента и начал избивать. По одной из версий, причиной конфликта стала видеосъемка, которую вел журналист. Фанату это не понравилось, и после проигнорированного устного замечания он решил объяснить свою позицию иным способом.

Нападавший нанес Щеглову несколько ударов в область головы. Сейчас оба находятся в отделении полиции.

Встреча ЛЕ между «Спартаком» и «Лестером» закончилась со счетом 3:4 в пользу англичан. По итогам трех туров красно-белые занимают третье место в группе С. «Лестер» расположился на второй строчке.

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