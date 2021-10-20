Журналиста избили после матча ЛЕ между «Спартаком» и «Лестером»

Москва, 20 октября. После матча группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и английским «Лестером» был избит журналист РБК Александр Щеглов. Об этом пишет Telegram-канал «Мутко против».

По данным источника, один из болельщиков, выходивших с VIP-зоны «Открытие Банк Арены», накинулся на корреспондента и начал избивать. По одной из версий, причиной конфликта стала видеосъемка, которую вел журналист. Фанату это не понравилось, и после проигнорированного устного замечания он решил объяснить свою позицию иным способом.

Нападавший нанес Щеглову несколько ударов в область головы. Сейчас оба находятся в отделении полиции.

Встреча ЛЕ между «Спартаком» и «Лестером» закончилась со счетом 3:4 в пользу англичан. По итогам трех туров красно-белые занимают третье место в группе С. «Лестер» расположился на второй строчке.