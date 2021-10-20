Министерство образования ЦАР вернуло национальный язык санго в школьную программу

Банги, 20 октября. Правительство ЦАР инициировало изучение национального языка в рамках школьной программы. Включение санго в образовательный курс повысит интерес учеников к истории, культуре страны и ее этнической составляющей, сообщает Radio Ndeke Luka.

«18 октября начался учебный год и в качестве нововведения на всей территории страны учителям было поручено преподавать санго. Замечательная инициатива, которая должна развить чувство патриотизма у юных жителей Центральноафриканской Республики», — заявил министр образования Абубакар Мукадас Нура.

По его словам, проводимая в школах реформа подразумевает также разработку и издание профильной литературы с использованием местных диалектов.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Инициативу поддержал Институт образовательных исследований (INRAP), что может способствовать ее успеху. Но также бесполезно заставлять ребенка изучать что-либо без необходимого базиса. Ведь прежде чем познавать речь других стран, он должен научиться думать на санго», — объяснил глава ведомства.

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