Европейский союз готовит санкции в отношении правительства Эфиопии

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что организация «готовит почву» для введения санкций в отношении правительства Эфиопии.

Таким образом политики ЕС начали действовать в обозначенном ранее курсе Соединенных Штатов Америки, администрация которых оказывает поддержку сепаратистам «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).

#Tigray is shattered by systematic violations of human rights, war crimes and crimes against humanity used as a weapon. In view of the upcoming UN report on human right, we agreed at #FAC to prepare the ground with an adequate response and start work on sanctions. pic.twitter.com/28202SdAr7