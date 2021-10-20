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Европейский союз готовит санкции в отношении правительства Эфиопии
Весь мир
Европейский союз готовит санкции в отношении правительства Эфиопии
Global Look Press  /  MFA Russia

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что организация «готовит почву» для введения санкций в отношении правительства Эфиопии.

«В регионе Тыграй систематически нарушаются права человека, совершаются военные преступления. В связи с предстоящим докладом ООН по правам человека мы договорились подготовить почву с адекватным ответом и начать прорабатывать вопрос введения санкций в отношении властей страны», — сказал чиновник.

Таким образом политики ЕС начали действовать в обозначенном ранее курсе Соединенных Штатов Америки, администрация которых оказывает поддержку сепаратистам «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).

Вашингтон встал на сторону боевиков и вместо помощи пострадавшим провинциям ввел санкции, препятствующие закупке Аддис-Абебой качественного вооружения для национальной армии. Ограничение экспорта оборонных изделий поставило под угрозу безопасность мирных жителей.

Межэтнические разборки, стартовавшие в Тыграе, распространились на соседние штаты и вызвали сильнейший гуманитарный кризис. В результате деятельности радикалов миллионы жителей страны покинули дома, еще столько же оказались на грани голодной смерти.

Как ранее сообщалось, вооруженные силы Эфиопии ведут бои в окрестностях города Гашена.

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