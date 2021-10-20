Европейский союз готовит санкции в отношении правительства Эфиопии

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что организация «готовит почву» для введения санкций в отношении правительства Эфиопии.

«В регионе Тыграй систематически нарушаются права человека, совершаются военные преступления. В связи с предстоящим докладом ООН по правам человека мы договорились подготовить почву с адекватным ответом и начать прорабатывать вопрос введения санкций в отношении властей страны», — сказал чиновник.

Таким образом политики ЕС начали действовать в обозначенном ранее курсе Соединенных Штатов Америки, администрация которых оказывает поддержку сепаратистам «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).

#Tigray is shattered by systematic violations of human rights, war crimes and crimes against humanity used as a weapon. In view of the upcoming UN report on human right, we agreed at #FAC to prepare the ground with an adequate response and start work on sanctions. pic.twitter.com/28202SdAr7 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 18, 2021

Вашингтон встал на сторону боевиков и вместо помощи пострадавшим провинциям ввел санкции, препятствующие закупке Аддис-Абебой качественного вооружения для национальной армии. Ограничение экспорта оборонных изделий поставило под угрозу безопасность мирных жителей.

Межэтнические разборки, стартовавшие в Тыграе, распространились на соседние штаты и вызвали сильнейший гуманитарный кризис. В результате деятельности радикалов миллионы жителей страны покинули дома, еще столько же оказались на грани голодной смерти.

Как ранее сообщалось, вооруженные силы Эфиопии ведут бои в окрестностях города Гашена.