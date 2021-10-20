Вход в вестибюль станции «Площадь Восстания» в Петербурге ограничен из-за погодных условий

Санкт-Петербург, 20 октября. Вестибюль станции «Площадь Восстания» в Северной столице временно закрыт. Об этом сообщили в петербургском метрополитене.

Закрытие произошло в 20:54 по местному времени. Выход в сторону Московского вокзала временно ограничен. Причиной стали погодные условия — вечером на Петербург обрушился сильный ливень.

«Выход пассажиров осуществляется в сторону Лиговского проспекта», — отмечено в сообщении метрополитена в социальных сетях.

На данный момент специалисты решают проблему. Пассажиров просят быть аккуратными и обращать внимание на официальную информацию.

Недавно электропоезда петербургского метрополитена на длительный период прекратили движение на станции «Площадь Восстания». Причиной стало ЧП с участием пассажира.