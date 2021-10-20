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Истребитель-бомбардировщик Су-24 установили в сквере новосибирского вуза
Армия
Истребитель-бомбардировщик Су-24 установили в сквере новосибирского вуза
wikipedia.org  /  Dmitriy Pichugin

Новосибирск, 20 октября. Бомбардировщик Су-24 решили переместить с территории НАПО имени Чкалова и 19 октября доставили в Сквер Авиастроителей НГТУ НЭТИ в Новосибирске.

Известно, что для перевозки истребителя-бомбардировщика был выделен специальный трейлер, рассчитанный на транспортировку крупногабаритных грузов.

Отмечается, что специалисты уже начали устанавливать Су-24 на постамент в сквере у НГТУ. По словам президента ассоциации выпускников НГТУ Владимира Пономарева, этот технический объект воплощает всю суть подготовки инженерных специалистов в вузе.

Напомним, истребитель-бомбардировщик Су-24 советского и российского производства предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в сложных метеоусловиях, а также в дневное и ночное время суток. Крылатая машина способна поражать как наземные, так и надводные цели.

Ранее сообщалось, что экипажи истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации Балтийского флота отработали прицельное бомбометание в ходе плановых учений под Калининградом.

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