Истребитель-бомбардировщик Су-24 установили в сквере новосибирского вуза

Новосибирск, 20 октября. Бомбардировщик Су-24 решили переместить с территории НАПО имени Чкалова и 19 октября доставили в Сквер Авиастроителей НГТУ НЭТИ в Новосибирске.

Известно, что для перевозки истребителя-бомбардировщика был выделен специальный трейлер, рассчитанный на транспортировку крупногабаритных грузов.

Отмечается, что специалисты уже начали устанавливать Су-24 на постамент в сквере у НГТУ. По словам президента ассоциации выпускников НГТУ Владимира Пономарева, этот технический объект воплощает всю суть подготовки инженерных специалистов в вузе.

Напомним, истребитель-бомбардировщик Су-24 советского и российского производства предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в сложных метеоусловиях, а также в дневное и ночное время суток. Крылатая машина способна поражать как наземные, так и надводные цели.

Ранее сообщалось, что экипажи истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации Балтийского флота отработали прицельное бомбометание в ходе плановых учений под Калининградом.