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Эксперты PM испугались боевой мощи российских ракет «Авангард» и «Циркон»
Армия
Эксперты PM испугались боевой мощи российских ракет «Авангард» и «Циркон»
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 20 октября. Россия провела серьезную модернизацию своих вооруженных сил и готова на равных противостоять США в случае глобального конфликта, считает военный эксперт Кайл Мизоками.

Армия Россия получила на вооружение новейшие ракетные комплексы, в том числе с гиперзвуковой скоростью полета, пишет американский аналитик в статье для портала Popular Mechanics (PM). Основные тезисы его публикации представлены «ПолитРоссией».

Мизоками указывает на растущее военное сотрудничество между Россией и Китаем, что является огромной стратегической проблемой для США.

«Российский ядерный арсенал и экономическая и военная мощь Китая превращают эти страны в почти равных Америке конкурентов», — отмечает автор PM.

Москву и Пекин сближает желание противостоять нажиму Вашингтона и стремление добиться равных условий во взаимоотношениях с США. При этом Россия способна нанести колоссальный урон любому государству в прямом военном столкновении, испуганно признает Мизоками.

«Внедрение комплексов «Кинжал», «Циркон» и «Авангард» обеспечит российскую армию новыми возможностями», — резюмирует аналитик.

Ранее эксперты издания The National Interest объяснили, почему первое испытание китайской гиперзвуковой ракеты с «советским прошлым» стало неприятным сюрпризом для Вашингтона.

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