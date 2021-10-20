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Молодая девушка могла прикинуться мужчиной, чтобы одаривать подарками Анастасию Макееву
Шоу-бизнес
Молодая девушка могла прикинуться мужчиной, чтобы одаривать подарками Анастасию Макееву
instagram.com  /  @makeevan

Москва, 20 октября. Актриса Анастасия Макеева до брака с бизнесменом Романом Мальковым состояла в виртуальных отношениях с неким Артемием Романовым. Однако этот человек оказался не тем, за кого себя выдавал.

Тайным ухажером звезды кино оказалась молодая девушка. К такому выводу пришли эксперты команды Андрея Малахова из программы «Прямой эфир». «Поклонником» 39-летней Макеевой оказалась 23-летняя Елена Чернышева из Анапы. Об этом стало известно от детектива Максима Заболотного, который связался со звонившей в студию Светланой Прокопьевой. Именно она указала, кто выдает себя за мужчину в переписке с Макеевой.

На протяжении «отношений» с актрисой Чернышева регулярно одаривала артистку подарками от имени Артемия Романова. Расследователи подозревают, что девушка общалась не только с Макеевой, но и другими известными людьми.

Тем не менее, когда Чернышеву подловили журналисты для прохождения полиграфа, то выяснилось, что она не общалась с Анастасией Макеевой. Возможно, заходила на ее страницу, но лично знакома с ней не была, отметил полиграф-эксперт Игорь Володин.

Имя Анастасии Макеевой стало регулярно появляться в скандальной хронике из-за ее романа с многодетным Романом Мальковым. Ради артистки бизнесмен бросил свою семью и теперь отказывается платить алименты на содержание детей.

Ранее предприниматель заявил, что хочет построить крепкие отношения с Макеевой. Он надеется на рождение трех детей от артистки.

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отношения макеева мальков
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