Варшава, 20 октября. Варшава из-за нехватки средств вынуждена прибегать к капитальному ремонту старых ракетных катеров вместо того, чтобы построить новые корветы.

Министерство обороны Польши в конце 2021 года намерено провести капитальный ремонт трех имеющихся в составе флота ракетных катеров проекта 660М Orkan. В Defence24 отмечают, что ремонт должен продлить срок службы катеров до 2038 года, однако этот выбор означает конец программы Murena. В результате польский флот останется с тремя старыми ракетными катерами вместо шести новых корветов.

Стоит отметить, что все три катера проекта 660М Orkan были построены в Польше в 1993-1995 годах на базе корпусов корветов проекта 151, которые создавались для ВМФ ГДР.

Ранее пользователи российского сегмента интернета бурно отреагировали на конфликт, который возник между Польшей и Евросоюзом на фоне решения Конституционного суда республики признать верховенство польского права над законодательством ЕС. Одни считают, что Варшаву необходимо исключить из ЕС, другие же комментаторы придерживаются обратной точки зрения.