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Defence24: Польша отремонтирует старые ракетные катера из-за нехватки средств на новые

  /   Обновлено: 20 октября 2021 21:17
Армия
Defence24: Польша отремонтирует старые ракетные катера из-за нехватки средств на новые
wikipedia.org  /  Mark Harkin / 511 ORP Czernicki / CC BY 2.0

Варшава, 20 октября. Варшава из-за нехватки средств вынуждена прибегать к капитальному ремонту старых ракетных катеров вместо того, чтобы построить новые корветы.

Министерство обороны Польши в конце 2021 года намерено провести капитальный ремонт трех имеющихся в составе флота ракетных катеров проекта 660М Orkan. В Defence24 отмечают, что ремонт должен продлить срок службы катеров до 2038 года, однако этот выбор означает конец программы Murena. В результате польский флот останется с тремя старыми ракетными катерами вместо шести новых корветов.

Стоит отметить, что все три катера проекта 660М Orkan были построены в Польше в 1993-1995 годах на базе корпусов корветов проекта 151, которые создавались для ВМФ ГДР.

Ранее пользователи российского сегмента интернета бурно отреагировали на конфликт, который возник между Польшей и Евросоюзом на фоне решения Конституционного суда республики признать верховенство польского права над законодательством ЕС. Одни считают, что Варшаву необходимо исключить из ЕС, другие же комментаторы придерживаются обратной точки зрения.

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минобороны ракетные катера ВМС Польши
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