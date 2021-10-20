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Водитель из Камеруна осудил бездействие миссии ООН после пережитого нападения боевиков в ЦАР
Весь мир
Водитель из Камеруна осудил бездействие миссии ООН после пережитого нападения боевиков в ЦАР
flickr.com  /  UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Банги, 20 октября. Бездействие миротворцев Организации Объединенных Наций приводит к убийствам и грабежам гражданских в ЦАР. Такое мнение в интервью изданию La Fraternite высказал камерунский водитель, переживший нападение боевиков.

«Несмотря на сообщения местных жителей и гостей страны о преступлениях членов различных бандформирований, руководство МИНУСКА отказывается выполнять возложенные на миссию обязательства. В результате гибнет и страдает население», — объяснил очевидец.

Переживший нападение боевиков рассказал, что он и шестеро его коллег прибыли в Центральноафриканскую Республику для доставки продовольственного груза. После пересечения границы охрану колонны должны были обеспечить сотрудники ООН, но последние отказались сопровождать камерунцев.

«Они заявили, что мы гражданские и, соответственно, охрана нам не положена. Пришлось двигаться самостоятельно, что и привело к нападению боевиков, потребовавших сумму, которой у нас просто не было.

Чудом удалось выжить. Почему миротворцы не вмешиваются и бросают население ЦАР на произвол судьбы? После разговора с местными, складывается ощущение, что присутствие МИНУСКА необходимо только для галочки», — заключил водитель.

wikipedia.org / Public Domain

По мнению журналистов, бесполезность «голубых касок» отметили даже те, кто на территории государства не проживает и приезжает лишь на короткий срок.

Ранее о неэффективности миротворцев ООН заявили представители общественной организации «Центральноафриканская синергия». Они также подчеркнули, что «голубые каски» не выполняют возложенные на них обязанности.

В начале октября на трассе Бамбари — Алиндао произошел аналогичный инцидент. Боевики атаковали гуманитарный конвой из Камеруна, доставляющий продовольствие для центральноафриканцев. В результате нападения погибли десятки мирных жителей.

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