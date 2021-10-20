Подписчики Forbes Breaking News напомнили главе Пентагона об «афганском позоре»

Вашингтон, 20 октября. Министр обороны США Ллойд Остин совершил визит в Киев и выступил с рядом резких антироссийских заявлений в украинской столице. Публичная риторика американского генерала вызвала резкую критику пользователей YouTube-канала Forbes Breaking News.

Глава Пентагона во время встреч с украинскими политиками и руководством ВСУ заявил о «непоколебимой поддержке» Украины со стороны США. Подписчики Forbes Breaking News напомнили Остину об «афганском позоре» и отметили его некомпетентность как руководителя военного ведомства.

«Как они могут говорить что-либо, когда они бросили американцев в Афганистане?» — заметил один из комментаторов.

Другой пользователь Сети иронично назвал фиаско при эвакуации из Кабула «демонстрацией американской силы».

«Если у нас нет доверия к Остину и Милли (председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США. — Прим ред.), то как президент (Российской Федерации) Владимир Путин будет его слушать», — раскритиковал действия американских генералов еще один житель США.

Подписчики YouTube-канала Forbes Breaking News посоветовали главе Пентагона заняться укреплением американских границ вместо визитов в государства, не имеющих прямого отношения к национальной безопасности США.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец объяснил, почему генерал Остин читал свою речь в Киеве, постоянно сверяясь с написанной подсказкой.