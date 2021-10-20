Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 22:44
22:39
Происшествия
МВД России объявило сторонницу Навального Соболь в розыск
22:37
Происшествия
Авиабомба времен ВОВ взорвалась в Черном море под Новороссийском
22:34
Видео
«Star-парад» с Даной Борисовой. Антон Беккужев о «Доме-2», Бузовой и Даве
22:22
Происшествия
Ксения Собчак не предоставила документы об осмотре у врача после смертельного ДТП в Сочи
22:19
Видео
Петербуржцы рассказали о плачевном состоянии дворов Центрального района
22:19
Весь мир
Le Figaro: малийский город Кидаль стал предметом спора между Бамако и Парижем
22:14
Весь мир
Правительство Эфиопии опровергло сообщения СМИ об авиаударах по гражданским в Тыграе
22:07
Общество
Власти Бурятии отказались от введения нерабочих дней с 23 октября
22:03
Весь мир
France Info: войска Пятой республики покинули военную базу Тессалит на севере Мали
22:00
Общество
Кинокритик Григорьев назвал причину, по которой стоит посмотреть фильм «Вызов»
Все новости

La Fraternite: экс-президент ЦАР Бозизе ответит за преступления против народа республики
Весь мир
La Fraternite: экс-президент ЦАР Бозизе ответит за преступления против народа республики
wikipedia.org  /  UNDP / CC BY-SA 2.0

Банги, 20 октября. Начало рассмотрения дела об убийстве бывшего лидера Буркина-Фасо Тома Санкары спустя 34 года — сигнал для экс-президента Центральноафриканской Республики Франсуа Бозизе о том, что его преступления забыты не будут, сообщает издание La Fraternite.

По словам журналистов, правосудие — система довольно медлительная, но в конечном итоге достигающая цели.

«Ситуация в Буркина-Фасо ясно дает понять, что сколько бы времени не потребовалось органам Фемиды, сколько бы сил не было потрачено, пока жив преступник, он будет оставаться под следствием. Кто бы мог подумать, что через 34 года начнется расследование убийства Тома Санкары? При этом ситуация выходит далеко за пределы страны, распространяясь на другие государства, в том числе на ЦАР», — отмечают сотрудники издания.

В настоящее время по делу проходят 14 человек, двое из которых пропустили апелляцию. Главный подозреваемый бывший президент Блэз Компаоре, проживающий в Кот-д'Ивуаре, отказался прибыть в Уагадугу.

flickr.com / Filippo Doria

«Он знает, что придется ответить за совершенные преступления. По этой же причине Франсуа Бозизе отказывается вернуться в Банги. Дело Тома Санкары стало отличной иллюстрацией хорошо работающей судебной системы, которая предполагает неотвратимость наказания», — заключили в La Fraternite.

На момент гибели бывший лидер Буркина-Фасо являлся одним из самых популярных левых политиков Африки. Он призывал страны континента отказаться от выплат задолженностей западным государствам и настаивал на борьбе с глобализмом.

Офицера горячо поддерживали местные жители за продвижение социалистической программы национализации, развитие экономического потенциала республики, а также за запрет на полигамию, принудительные браки и женское обрезание.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / La Fraternite: экс-президент ЦАР Бозизе ответит за преступления против народа республики
африка цар уагадугу буркина-фасо бозизе
Комментировать