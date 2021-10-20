La Fraternite: экс-президент ЦАР Бозизе ответит за преступления против народа республики

Банги, 20 октября. Начало рассмотрения дела об убийстве бывшего лидера Буркина-Фасо Тома Санкары спустя 34 года — сигнал для экс-президента Центральноафриканской Республики Франсуа Бозизе о том, что его преступления забыты не будут, сообщает издание La Fraternite.

По словам журналистов, правосудие — система довольно медлительная, но в конечном итоге достигающая цели.

«Ситуация в Буркина-Фасо ясно дает понять, что сколько бы времени не потребовалось органам Фемиды, сколько бы сил не было потрачено, пока жив преступник, он будет оставаться под следствием. Кто бы мог подумать, что через 34 года начнется расследование убийства Тома Санкары? При этом ситуация выходит далеко за пределы страны, распространяясь на другие государства, в том числе на ЦАР», — отмечают сотрудники издания.

В настоящее время по делу проходят 14 человек, двое из которых пропустили апелляцию. Главный подозреваемый бывший президент Блэз Компаоре, проживающий в Кот-д'Ивуаре, отказался прибыть в Уагадугу.

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«Он знает, что придется ответить за совершенные преступления. По этой же причине Франсуа Бозизе отказывается вернуться в Банги. Дело Тома Санкары стало отличной иллюстрацией хорошо работающей судебной системы, которая предполагает неотвратимость наказания», — заключили в La Fraternite.

На момент гибели бывший лидер Буркина-Фасо являлся одним из самых популярных левых политиков Африки. Он призывал страны континента отказаться от выплат задолженностей западным государствам и настаивал на борьбе с глобализмом.

Офицера горячо поддерживали местные жители за продвижение социалистической программы национализации, развитие экономического потенциала республики, а также за запрет на полигамию, принудительные браки и женское обрезание.