Боевики нарушили режим прекращения огня в ЦАР и ограбили камерунских водителей

Банги, 20 октября. Напав на колонну камерунских грузовиков, боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и члены подконтрольной Али Дарассе «экс-Селеки» вновь продемонстрировали полную недоговороспособность, сообщает Radio Lengo Songo.

Несмотря на объявленное президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера прекращение огня, а также его призыв к радикалам сложить оружие, члены бандформирований атаковали камерунский продовольственный конвой, следовавший в столицу республики.

«Через несколько дней после того, как глава государства принял решение, которое, по его мнению, должно принести мир ЦАР в преддверии общенационального диалога, боевики продемонстрировали полную недоговороспособность и напали на колонну грузовиков в районе города Димби в префектуре Нижняя Котто», — заявили ведущие радиостанции.

По словам одного из камерунских водителей, автоколонна двигалась в сторону Алиндао и в какой-то момент дорогу транспорту перегородили члены исламистской группировки «экс-Селека». Боевики угрожали расправой и требовали оплаты за проезд.

«Они хотели, чтобы мы отдали им 200 000 франков КФА (чуть больше 25 000 рублей — Прим. ФАН). Мы умоляли их, просили снизить сумму, так как у нас попросту не было таких средств. В итоге они забрали 30 000 казенных денег и еще около двух километров преследовали нас, стреляя в воздух из автоматов», — раскрыл он подробности атаки.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Через некоторое время конвой обогнала колонна многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА). Командир миротворцев выслушал пострадавших, но заявил, что «голубые каски» не могут сопровождать частных лиц.

«Дальше мы двигались за транспортом миссии и, спустя несколько километров, нас вновь остановили члены бандформирования. Их уже предупредили о нашем приближении. Нам повезло, боевики не тратили много времени на проверку списка и пропустили всех. Таким образом удалось доехать до города», — продолжил пострадавший.

Сотрудники радиостанции напомнили, что ранее в ЦАР произошло аналогичное происшествие, когда радикалы расстреляли гуманитарный конвой на трассе Бамбари — Алиндао. Тогда в результате инцидента погибли десятки мирных жителей.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«После массового убийства и непрекращающихся нападений почти все водители большегрузных и легковых машин требуют привлечь к организации безопасности подготовленных российскими инструкторами военнослужащих национальной армии (FACA). Многие недовольны тем, что МИНУСКА не выполняет возложенные на нее обязательства», — заключили ведущие.

Ранее президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера призвал боевиков сложить оружие и объявил о создании дорожной карты, которая вернет стабильность в регион.