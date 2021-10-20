Bloomberg: Автопроизводитель Volvo Car намерен привлечь 3 млрд евро в ходе IPO

Москва, 20 октября. Шведская компания Volvo Car собирается получить в ходе первичного публичного размещения своих акций на бирже Nasdaq Stockholm не менее 25 млрд шведских крон (2,9 млрд евро), передает Bloomberg.

Торги по акциям Volvo Car пройдут 28 октября. По данным информационного агентства, вышеуказанный листинг станет одним из самых крупнейших в Европе в 2021 году. Предприятие начнет оформлять заявки с 19 октября.

Стоимость обыкновенной акции класса B будет находиться в диапазоне 53–68 крон, что соответствует капитализации автопроизводителя на рынке в размере 163–200 млрд крон. Они будут торговаться под тикером VOLCAR B, а глобальными координаторами размещения станут банки Goldman Sachs и SEB AB.

Газета The Wall Street Journal ранее писала, что Volvo в ходе IPO могут оценить 25 млрд долларов. Но агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, заявило, что компания может рассчитывать на сумму в 20 млрд долларов.

Доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Петр Арефьев ранее назвал уникальным прецедент с продажей акций российской компании Beluga Group.